Veranstaltung "Gaza - Wie ist medizinische Hilfe möglich" findet statt

Liebe Interessierte an der Entwicklung in Gaza und Palästina, die ursprünglich an der Uniklinik geplante humanitäre Veranstaltung "Gaza - Wie ist medizinische Hilfe möglich" findet nach dem Raumverbot an der Uniklinik jetzt zusammen mit anderen Partnern und einem leicht geänderten Titel am 23. Juli um 19 Uhr an der Hauptuni Köln statt.

Wir bitten alle, diese Veranstaltung zu einer großen Veranstaltung zu machen und teilzunehmen. Es ist wichtig, deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass wir die Menschen in Gaza nicht vergessen und uns Gedanken machen, wie Hilfe – insbesondere medizinische Hilfe – möglich ist und welche Hindernisse aktuell bestehen bzw. überwunden werden müssen.

Hier gibt es den Einladungsflyer

Hier gibt es den Anfahrtsplan