Waldbrände in Frankreich und Spanien haben dramatisches Ausmaß erreicht

Die Brände in den französischen Regionen Gironde und Landes haben zur Evakuierung von knapp 200.000 Menschen geführt. Der französische Innenminister erklärte, das Land habe noch nie solche Brände erlebt. Bislang verbrannten in Frankreich seit Anfang des Jahres fast 100.000 Hektar. Regierungschef Emmanuel Macron setzt Militär ein, um die Brandbekämpfung zu unterstützen. Auch ein Militärflugzeug vom Typ Airbus ist im Einsatz.

In Bordeaux ordneten die Behörden die Evakuierung von drei westlichen Vororten und weiteren Orten in der Umgebung der Stadt an. Zahlreiche Menschen suchten Zuflucht in Messehallten. Die Halbinsel Cap-Ferret wurde bereits vollständig evakuiert. Rund 44.000 Einwohner und Urlauber verließen das Gebiet über die einzige Straße in Richtung Bordeaux oder mit Booten über das Becken von Arcachon. Mindestens 40 der 1.000 Feuerwehrleute, die gegen den Brand bei Cap-Ferret kämpften, wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Auch in Südfrankreich und auf Korsika wüten Waldbrände.

In Spanien verschärfte sich die Lage rund um die Hauptstadt Madrid. Das dortige Großfeuer sei „auf seinem Höhepunkt“ und derzeit „nicht zu löschen“, sagte der Leiter des Katastrophenschutzes der Regionalregierung. Die Regierung rief den nationalen ‌Notstand aus. ⁠Das Innenministerium in Madrid begründet den Schritt damit, dass gleich mehrere große Brände außer Kontrolle sind und dazu die Wetterlage die Feuer begünstige. Nach neuen Angaben des Ministeriums erschweren Winde mit Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde die Löscharbeiten.

Es ist schon möglich, dass die Feuerkatastrophe ihren Anfang in einem Fahrzeug nahm, das in Brand geriet, oder einem leichtsinnigen Grillfeuer. Aber kaum jemand stellt noch in Abrede, dass die immer früheren und immer heftigeren Waldbrände Auswirkungen der fortschreitenden globalen Klimakatastrophe sind. Die umweltpolitische Losung: "Nehmt ihnen die Welt aus der Hand, eh sie verbrannt" gilt mehr denn je!

Rote Fahne News wird morgen ein Thema des Tages zur dramatischen Entwicklung der Waldbrände veröffentlichen.