Warnstreik im staatlichen Gesundheitssystem

Am Sonntag versammelten sich fast 25.000 Menschen vor dem Parlamentsgebäude in Tokio, um gegen die Schritte der Regierung zur Remilitarisierung zu protestieren, während die Zustimmungswerte für Premierministerin Sanae Takaichi auf einen neuen Tiefstand fielen. Die Demonstranten äußerten scharfen Widerstand gegen die Bestrebungen der Regierung Takaichi, die pazifistische Verfassung Japans zu ändern, die Beschränkungen für Waffenexporte zu lockern und die „drei Nicht-Atomwaffen-Prinzipien“ aufzugeben – nämlich weder Atomwaffen zu besitzen oder herzustellen noch deren Einführung auf japanisches Staatsgebiet zu gestatten. Bei der Demonstration sprachen sich der Abgeordnete der Kommunistischen Partei Japans, Taku Yamazoe, und die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Mizuho Fukushima, für den Erhalt von Artikel 9 der japanischen Verfassung aus. Die Kundgebung war Teil der monatlichen „Aktion am 19.“ – einer lebhaften, landesweiten Bewegung, die jeweils am 19. eines Monats von verschiedenen Gruppen und Initiativen organisiert wird.