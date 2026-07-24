Webinar am 23. August zum Antikriegstag

Liebe Freundinnen und Freunde der Einheitsfront, es ist wieder so weit! Wir starten die Vorbereitung für das nächste Online-Webinar der Einheitsfront!

Es findet am 23. August, MEZ 14 Uhr, statt. Das Thema wird die Vorbereitung des Internationalen Kampftags gegen imperialistische Kriege sein, der in vielen Ländern am 1. September begangen wird.

Der Kampf gegen die Weltkriegsgefahr gewinnt täglich an Bedeutung. Die USA mit ihrem faschistischen Präsidenten Trump haben erneut den Iran angegriffen und stürzen die Region und letztlich die ganze Welt erneut ins Ungewisse. Das Wort „Waffenruhe“ ist kaum mehr als eine Farce.

Das erleben wir auch in Gaza, wo die palästinensische Bevölkerung weiterhin auf menschenverachtende Weise angegriffen wird, mit dem Ziel, sie zu vernichten. Der Krieg zwischen der NATO-unterstützten Ukraine und Russland dauert nun schon seit Jahren an und die Kriegsmaschinerie wird auf allen Seiten weiter aufgebaut. Weitere Kriege toben.

All das ruft den Widerstand hervor und die Arbeiter und breiten Massen zeigen, dass sie nicht in einem dritten atomaren Weltkrieg untergehen wollen!

Wir möchten euch aufrufen, eure Erfahrungen in das Webinar einzubringen und euch für Einleitungsbeiträge (drei Minuten Redezeit) zu melden. Dieses Mal möchten wir besonders auch die Jugend bitten, die Einleitungsbeiträge zu halten! Natürlich sind Menschen allen Alters herzlich willkommen, teilzunehmen und sich mit Einleitungsbeiträgen und auch in der offenen Diskussion (zwei Minuten Redezeit) einzubringen!



Schickt eure Redebeiträge bitte bis zum 12. August. Bitte nehmt diesen Termin ernst, da er für die ganze Vorbereitung des Webinars sehr wichtig ist. Es braucht einiges an Zeit, alle Redebeiträge in sämtliche UF-Sprachen zu übersetzen. Das möchten wir aber gerne in hoher Qualität organisieren, um zu gewährleisten, dass wir all die vielfältigen und interessanten Beiträge, die wir zu den Webinaren immer bekommen, auch allen Interessierten zugänglich machen können. Je früher ihr eure Beiträge schickt, umso sicherer könnt ihr also sein, dass mehr Leute ihn auch hören können.

Selbstverständlich können wir auch Beiträge verlesen, wenn ihr persönlich aus unterschiedlichen Gründen nicht teilnehmen könnt.

Schreibt uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt!

Hier bereits der Link zum Webinar!

Wir freuen uns auf euch!

Herzliche und solidarische Grüße