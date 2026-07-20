Im September
Zohran Mamdani prüft Festnahme von Netanjahu bei UNO-Generaldebatte
Der Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, hat erklärt, dass er Möglichkeiten prüft, den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu wegen seiner Kriegsverbrechen im Gazastreifen festnehmen zu lassen. Gelegenheit böte sich während der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung im September, an der Netanjahu teilnehmen will. Netanjahu gehöre nach Den Haag. Der Internationale Strafgerichtshof, der dort seinen Sitz hat, hat einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt ausgestellt. Aus Netanjahus Büro wird Mamdanis Ansinnen vehement kritisiert. In Israel sollen am 27. Oktober Parlamentswahlen stattfinden. Eine weitere Amtszeit von Netanjahu ist mehr als ungewiss.