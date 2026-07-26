Zur Übereinstimmung der Lehre von der Denkweise mit dem Marxismus-Leninismus

Auszug aus dem Brief von Stefan Engel an Klaus Wallmann

Ihr Brief gibt sich mit abweichenden Auffassungen nicht einfach zufrieden, sondern versucht auch eine Begründung dafür abzugeben. Das hilft, Ihre Gedanken zu verstehen und mich damit kritisch und selbstkritisch auseinanderzusetzen. Ihr erstes Anliegen ist es, die Übereinstimmung zwischen der Lehre von der Denkweise und den Grundauffassungen der Klassiker des Marxismus-Leninismus zu untersuchen. Sie kommen dabei zu einem anderen Ergebnis als die MLPD, indem Sie einen bestimmten Widerspruch in den Aussagen von Marx und Engels zur Lehre von der Denkweise konstatieren.

Tatsächlich ist die Lehre von der Denkweise eine notwendige Weiterentwicklung des dialektischen und historischen Materialismus, um die heutigen Probleme im Parteiaufbau und im Klassenkampf zu lösen. Über diese neuen Probleme der heutigen Zeit machen Sie sich nur sehr wenig Gedanken bzw. streiten Sie letztlich ab. Das führt zu einigen verhängnisvollen Fehlern im Umgang mit dem Marxismus-Leninismus, der nie mehr sein kann als eine Anleitung zum Handeln. Auch wenn ich mit vielen Ihrer Grundaussagen nicht übereinstimme, so erkenne ich doch in Ihren Kritiken und Fragen wichtige Hinweise und Anregungen, wie wir die Lehre von der Denkweise weiter konkretisieren und zum Teil auch klären müssen.

Das Buch »Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung«, mit dem Sie sich hauptsächlich befassen, ist ja bereits vor zehn Jahren erschienen. Seine Erstellung wurde damals notwendig, als sich nach Auswertung jahrelanger Erfahrungen im Klassenkampf, im Parteiaufbau und der revisionistischen Entartung der ehemals sozialistischen Länder und eines großen Teils der internationalen marxistisch-leninistischen und Arbeiterbewegung gezeigt hatte, dass das Problem der Denkweise zur zentralen Frage geworden war. Sie haben Recht, diese Erkenntnis haben wir bei keinem Klassiker des Marxismus-Leninismus abgeschrieben, sondern ist Ergebnis eines jahrzehntelangen Erkenntnisprozesses in der internationalen marxistisch-leninistischen und Arbeiterbewegung. Unser Buch begründete lediglich diesen Erkenntnisprozess und weist seine Übereinstimmung mit dem Marxismus-Leninismus nach.

Inzwischen haben wir eine Vielzahl neuer Erfahrungen in der Anwendung der Parteiarbeit auf der Grundlage der proletarischen Denkweise sammeln können und die Lehre von der Denkweise in verschiedener Hinsicht weiter konkretisiert. Sie schreiben die Kritik ausdrücklich als Sympathisant der MLPD, als konstruktiven Beitrag, was ich sehr begrüße. Denn damit handelt es sich um eine nichtantagonistische Diskussion, wo der Kampf um die Einheit der unterschiedlichen Auffassungen im Mittelpunkt steht. Was ist eigentlich die »Lehre von der Denkweise«? Die »Lehre von der Denkweise« war eine notwendige Erweiterung, Konkretisierung und Vertiefung des Marxismus-Leninismus, nachdem sich in der internationalen marxistisch-leninistischen und Arbeiterbewegung eine Reihe von Problemen herausgebildet haben, die in der Frage der Denkweise identisch wurden. ...

Ungekürzte Version auf der Webseite der MLPD

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