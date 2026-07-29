21. Truckenthaler Waldfest am 1. August: Ein Fest für die ganze Familie

Ab 14 Uhr Uhr öffnet das Gelände seine Tore. Auf die jüngsten Besucher warten unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken, Chemie-Experimente, ein Glücksrad sowie das Basteln von Friedenstauben. Neben traditionellen Thüringer Grillspezialitäten beinhaltet das kulinarische Angebot auch vegane Speisen, Softeis und weitere Köstlichkeiten.

Historische Ausstellung im Fokus

Ein besonderes Highlight des diesjährigen Festes ist die Ausstellung „Werner Seelenbinder – Ringer, Kommunist, Staatsfeind“. Der in den 1920er- und 1930er-Jahren weltberühmte Ringer war sechsmal Deutscher Meister im Halbschwergewicht, stand zweimal bei Europameisterschaften auf dem Treppchen und belegte bei den Olympischen Spielen 1936 den vierten Platz. Seelenbinder verknüpfte seinen Spitzensport mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Als überzeugter Kommunist nutzte er seine internationalen Sportkontakte für die illegale, antifaschistische Arbeit. 1942 von der Gestapo verhaftet, wurde er nach zwei Jahren Haft und Folter 1944 in Brandenburg- Görden hingerichtet. Die Ausstellung wurde von Professor Dr. Oliver Rump gemeinsam mit Studierenden der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin konzipiert und bereits an über 13 Standorten gezeigt. Professor Dr. Rump wird die Schau vor Ort persönlich eröffnen.

Buntes Markttreiben und Programm

Zudem laden vielfältige Informations- und Verkaufsstände zum Flanieren ein. Vertreten sind unter anderem der Sozialverband VdK, der Jugendverband REBELL, der NABU mit Informationen zum Biber, die Linksjugend sowie Stände für Kunsthandwerk und Alpaka- Produkte. 17 Uhr beginnt eine Podiumsdiskussion zum Thema "Zukunftsvisionen - unsere Alternativen zu Krisen, Krieg und Faschismus" mit interessanten Diskussionspartnern. 18:30 Uhr ist öffentlicher Zumba-Kurs zum Mitmachen. Ab 20:00 Uhr beginnt das musikalische Abendprogramm mit Live-Auftritten der Bands „Gehörwäsche“ (Köln), „The Great Destroyer“ (Sonneberg) und „Streetops Music" (Passau)

Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist fre