USA
5-Tage-Streik in Mount Nittany Medical Center
Mehr als 950 gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte des Mount Nittany Medical Center in State College im US-Bundesstaat Pennsylvania traten am 27.07. in einen fünftägigen Streik. Dutzende Krankenhausmitarbeiter skandierten Parolen, während sie beidseitig der Zufahrtsstraße zum Krankenhaus Aufstellung nahmen. Es geht um einen neuen Tarifvertrag und die Gewerkschaft besteht darauf, dass alle Beschäftigten im Krankenhaus gleich behandelt werden. Viele hielten Schilder hoch; auf einigen war zu lesen: „Investiert in alle Beschäftigten von Mount Nittany.“ Viele der Streikenden vor dem Mount Nittany Medical Center forderten mit ihren Schildern die Krankenhausleitung zu gleichen Lohnerhöhungen für alle auf.