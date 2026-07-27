Faschistische AfD
Eigene Veranstaltungshalle in Nordrhein-Westfalen
Die faschistische AfD plant, eine eigene Veranstaltungshalle in Nordrhein-Westfalen zu kaufen. Dazu hätte sie eine konkrete Möglichkeit für drei Millionen Euro, wie es in einem Schreiben des Landesvorsitzenden Martin Vincentz und des Schatzmeisters Christian Blex heißt. Als Grund für dieses Vorhaben gibt der Landesverband an, dass sie die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für größere AfD-Veranstaltungen schwierig gestaltet, da viele Hallenbetreiber die AfD nicht wollen. RICHTIG SO! Die gewachsene breite antifaschistische Einheitsfront muss alles daran setzen, dass ein solcher Kauf nicht zustande kommt. Die faschistische AfD gehört verboten, mitsamt ihrer Propaganda und ihrer Immobilien!