Antikommunist und Faschist Bolsonaro
Aufruf gegen "Sozialistischen Abschaum"
Der faschistische argentinische Präsident Javier Milei besuchte am Wochenende in Brasilien den Parteitag der brasilianischen Partei LP. Dort wurde Flávio Bolsonaro, der Sohn des zu 27 Jahren Haft verurteilten faschistischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, als Präsidentschaftskandidat der LP aufgestellt. Zur inhaltlichen Ausrichtung und Unterstützung dieser Kandidatur rief Javier Milei mit einem aggressiven Antikommunismus dazu auf, dem »sozialistischen Abschaum« in Lateinamerika den Rücken zu kehren. Wobei für ihn, ebenso wie für den faschistischen US-Präsidenten Trump schon alles als sozialistisch gilt, was sich nicht in ihr faschistoides und faschistisches Weltbild einordnet und unterwirft.