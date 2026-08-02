Widerstandskomitee gegen die Werkschließung bei Audi Neckarsulm, Heilbronn

Widerstandskomitee gegen die Werkschließung bei Audi Neckarsulm, Heilbronn

Audi-Aktion: Heilbronner Stimme berichtet

Die Heilbronner Stimme hat in ihrem Online-Auftritt über die erfolgreiche Aktion von rund 6000 Beschäftigten vor dem Audi-Werk in Neckarsulm berichtet. Mehr dazu hier.


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