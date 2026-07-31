Aufrüstung des US-Militärs
Beabsichtigte Aufholjagd bei der Drohnenproduktion
Das US-Militär beklagt einen weiten Rückstand beim Aufbau einer eigenen Drohnenproduktion gegenüber der Ukraine. Travis Metz, der das Drohnenprogramm des US-Verteidigungsministeriums leitet, führt aus, dass die USA sich erst noch in der schwierigen Anfangsphase befinden. Während die Ukraine in diesem Jahr voraussichtlich sechs bis sieben Millionen kleine Angriffsdrohnen produzieren werde, komme das 1,1 Milliarden Dollar schwere US-Programm bis Februar auf insgesamt knapp 200.000 bestellte Exemplare. Der Weg von null auf 200.000 sei jedoch zunächst deutlich schwerer bei Entwicklung und Produktion als die spätere Ausweitung der Produktion, erklärte Metz.