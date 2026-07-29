Ausbildung
Immer mehr Unternehmen verringern die Zahl der Ausbildungsplätze
Laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) steigt in Deutschland die Zahl der Unternehmen, die ihr Angebot an Ausbildungsplätzen verringern. Demnach wollen nur 13 Prozent der Betriebe (2025: 15 Prozent) in diesem Jahr mehr Ausbildungsplätze als im Vorjahr anbieten, 29 Prozent weniger (2025: 26 Prozent) und 58 Prozent (2025: 59 Prozent) gleich viele. Vier von zehn dieser Betriebe verkleinerten ihr Ausbildungsangebot.