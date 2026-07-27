BDI
Alles nur noch für die Konkurrenzfähigkeit
Laut der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Tanja Gönner, werden in der deutschen Industrie monatlich 15.000 Arbeitsplätze vernichtet. Mit diesem Szenario bezeichnet sie die Lage als "kritisch" und fordert rasche "Rahmenbedingungen, die Investitionen in die Transformation ermöglichen". Bei jeder politischen Entscheidung in Deutschland und Europa müsse gefragt werden: „Zahlt sie auf Wettbewerbsfähigkeit ein? Hilft sie Unternehmen, wieder wettbewerbsfähiger zu werden?“ Damit trimmt sie auf das zügige Durchsetzen der reaktionären Wende im Interesse der führenden deutschen Monopole, was insbesondere in den gegenwärtigen Regierungsplänen und -beschlüssen zur drastischen Zerschlagung erkämpfter sozialer Errungenschaften, aber auch in den breiten Protesten dagegen seinen Niederschlag findet.