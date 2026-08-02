BMW
2,9 Milliarden Euro Halbjahresgewinn - Vernichtung von 8.000 Arbeitsplätzen
Was der BMW-Vorstand als drastischen Rückgang des Konzernergebnisses von knapp 30 Prozent bejammert, ist immerhin ein Gewinn von sage und schreibe 2,9 Milliarden Euro, alleine im ersten Halbjahr 2026. Damit der Konzern künftig auch nicht am Hungertuch nagen muss, wird das Ziel ausgegeben, dass über eine Milliarde Euro „eingespart“ werden sollen und dafür auch 8.000 Arbeitsplätze weltweit vernichtet werden sollen. Die Belegschaften in Deutschland werden davon am stärksten betroffen sein. Vorstandschef Milan Nedeljkovic schwor die Belegschaft auf einer Versammlung auf „harte Zeiten“ ein und dass sichergestellt werden müsste, dass BMW profitabler und wettbewerbsfähiger wird.