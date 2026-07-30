Belgien
Brüssel: Feuerwehr streikt für Neueinstellungen
Nach fünf Tagen Streik haben sich Brüssels Feuerwehrleute mit der Stadtregierung am 25. Juli vor allem auf eine Verbesserung der Personalsituation geeinigt. Die sozialistische Gewerkschaft CGSP-ACOD rief dazu auf, den Streik vorerst zu unterbrechen, da eine ihrer Hauptforderungen erfüllt wird: Die Stadt will an die hundert neue Feuerwehrleute und Rettungssanitäter in Vollzeitbeschäftigung anwerben. Die Personalstärke wird künftig auf der Grundlage betrieblicher Erfordernisse und nicht mehr nach Maßgabe von Haushaltsbeschränkungen festgelegt. Eigentlich hatte die Stadtregierung des rechtsliberalen Mouvement Réformateur den Bundeszuschuss schon verplant, um Haushaltslöcher zu stopfen. Die Streikenden hatten ordentlich Druck gemacht; am Sonnabend selbst waren nur noch 17 Prozent der Belegschaft zum Dienst erschienen.