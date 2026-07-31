21. September
Bundesweiter IG Metall-Autoaktionstag
Der bundesweite Aktionstag der Autoindustrie unter Beteiligung der IGM Vorsitzenden Christiane Benner findet am Montag, den 21. September 2026 voraussichtlich in München statt. Das Motto ist „Zusammenhalt ist unsere Marke“.
Als Themenschwerpunkt werden genannt die Zukunft der Automobil- und Zulieferindustrie, Standortsicherung, Arbeitszeitfragen sowie Vorbereitungen auf die anstehenden Tarifverhandlungen. Es geht gegen den ganzen Kahlschlag in der Auto- und Autozulieferindustrie!
Die MLPD unterstützt diesen Aktionstag mit allen Kräfte.
Sie unterstützt dazu die Losung: Am 21. September - gewerkschaftlicher Streiktag aller Automobilarbeiter und Zulieferer.
Wir bitten dazu um weitere Berichte.