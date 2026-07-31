Bundesweiter IG Metall-Autoaktionstag

Als Themenschwerpunkt werden genannt die Zukunft der Automobil- und Zulieferindustrie, Standortsicherung, Arbeitszeitfragen sowie Vorbereitungen auf die anstehenden Tarifverhandlungen. Es geht gegen den ganzen Kahlschlag in der Auto- und Autozulieferindustrie!

Die MLPD unterstützt diesen Aktionstag mit allen Kräfte.

Sie unterstützt dazu die Losung: Am 21. September - gewerkschaftlicher Streiktag aller Automobilarbeiter und Zulieferer.

Wir bitten dazu um weitere Berichte.