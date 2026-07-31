Bundeswehr soll technologisch von Ukraine-Krieg profitieren

Nach dem Willen der CSU-Landesgruppe im Bundestag soll die Bundeswehr im Gegenzug für die deutsche Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland stärker von deren Militärtechnologie profitieren. In einer Beschlussvorlage an die anstehende Klausurtagung heißt es dazu: „An diesen Rüstungsinnovationen muss Deutschland teilhaben, um seine eigene Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit zu stärken“. Die Unterstützung der Ukraine habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ukraine schlagkräftige Militärtechnologie entwickelt habe, insbesondere in den Bereichen Marschflugkörper, Kampfdrohnen und Drohnenabwehr. Die CSU fordert nun, dass diese technologischen Fähigkeiten geteilt werden sollen, „damit wir gemeinsam stärker werden“. Im Klartext: die Kriegs-Unterstützung für die Ukraine soll stärker auch auf die eigene Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ausgerichtet werden.