Das neue Buch "Die Lehre von der Denkweise" vorbestellen

Das neue Buch von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel, "Die Lehre von der Denkweise", jetzt vorbestellen!

Agenturen und Sammelbesteller erhalten außerdem Rabatte. Wichtig: Die Vorbestellung ist nicht nur für den Käufer günstiger, sie dient auch der Finanzierung der Produktionskosten, wie Papiereinkauf usw. Dafür brauchen wir laufend die Bestell- und Geldeingänge.

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