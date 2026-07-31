REVOLUTIONÄRER WEG 40
Das neue Buch "Die Lehre von der Denkweise" vorbestellen
Der Verlag Neuer Weg erinnert daran, noch vor dem Urlaub schnell die Chance zu nutzen:
Vom Verlag Neuer Weg
Das neue Buch von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel, "Die Lehre von der Denkweise", jetzt vorbestellen!
Agenturen und Sammelbesteller erhalten außerdem Rabatte. Wichtig: Die Vorbestellung ist nicht nur für den Käufer günstiger, sie dient auch der Finanzierung der Produktionskosten, wie Papiereinkauf usw. Dafür brauchen wir laufend die Bestell- und Geldeingänge.