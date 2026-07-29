Für Verbrenner und gegen Tempolimit
Der „neue“ Bundesverkehrsminister
Steffen Bilger ist Mitglied der CDU und kommt aus dem Schwabenland. In Bilgers Kreisverband Nordwürttemberg sitzen unter anderem Daimler und Porsche.
Korrespondenz
Da hat es dann doch ein Gschmäckle, wenn Bilgers Kreisverband 2018 auf einem Parteitag fordert, der Deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Und Bilger selbst fand die Idee seines Vor-vor-vor-Vorgängers Alexander Dobrindt von einer PKW-Maut total legitim – bis sie als rechtswidrig entlarvt wurde. Er hat sich gegen ein Tempolimit von 130 km/h ausgesprochen wie gegen das Verbrenner-Aus. Mit Steffen Bilger geht es im Verkehrssektor auf der Überholspur weiter in Richtung dramatische Vertiefung der globalen Umweltkatastrophe.