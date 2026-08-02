Deutsche Bank
Rekordgewinn und Freude über „Reform“-Programm der Regierung
Das größte deutsche Kreditinstitut, die Deutsche Bank, erzielte alleine nur im zweiten Quartal einen Gewinn von 1,64 Milliarden Euro. Das Handelsblatt berichtet, dass sich die Deutsche Bank viel verspricht von den von der Bundesregierung jüngst beschlossenen und noch geplanten „Reformen“. Unter anderem von der Rentenreform mit der Ausweitung einer spekulierenden aktienbasierten Rente und der Gesundheitsreform mit neuen Zusatzzahlungen für und Streichungen von Versorgungen der breiten Massen. Diese seien laut Vorstand „superpositiv“ für das Geschäft in der Vermögensverwaltungs- und der Privatkundensparte. Auch von den weiteren „Reform“-Beschlüssen der Regierung werde die Bank künftig profitieren, so Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing.