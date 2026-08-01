Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSE

Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSE

Eine Impression vom Sportfest

Eine Impression vom Sportfest
(foto: Jugendverband REBELL)

Vor kurzem fand unser jährliches Sportfest auf dem Sommercamp statt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben gemeinsam um den Titel gekämpft. Dabei stand der Zusammenhalt im Mittelpunkt, denn nur gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen! 

 

Auch heute wird im Ferienpark Thüringer Wald gefeiert, denn die Anlage feiert zusammen mit dem Sommercamp das traditionelle Waldfest, von dem die Rote Fahne Fahne Redaktion gern berichten wird.