Entschlossener Kampf der Lagerhausarbeiter der Zuckerraffinerie C&H Sugar in Crockett, Kalifornien

Die Kollegen haben demokratisch den Streik beschlossen und bekamen auch sofort Solidarität von den Hafenarbeitern der ILWU Local 10 (Longshoremen), die die Entladung eines philippinischen Frachters voll mit Rohzucker in der San Francisco Bay blockierten.



Die Kollegen fordern insbesondere, dass ihnen die Überstundenzuschläge nicht gekappt oder gedeckelt werden bzw. dass ihnen die erworbenen Renten- und Gesundheitsvorsorgeversicherungen nicht gekürzt oder gestrichen werden.



C&H Sugar gehört zum Konzern ASR, der im letzten Jahr 1,6 Mrd. US-Dollar Umsatz (Einnahmen vor Steuer) erzielt hat. C&H Sugars „Lohnangebot“ bedeutet für viele Kollegen bis zu 30 bis 40 Prozent Lohneinbußen, da ein großer Einkommensteil durch massive Überstunden erzielt wurde. Darum sind die Kollegen besonders empört darüber, dass sie die gleiche Arbeit für weniger Geld machen sollen. Das geht gegen ihren Stolz. (Hier geht es zur Berichterstattung der ILWU auf Englisch) Der Internationale Hafenarbeitererfahrungsaustausch hat eine Solidaritätserklärung beschlossen und berichtet weiter.

Hier gibt es die Erklärung auf Deutsch