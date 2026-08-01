FIFA
Infantinos Ausverkaufspläne der Fußball-WM krachend gescheitert
Nach breiter Kritik und Protest gegen die Pläne von FIFA-Chef Infantino, Anteile an der Fußball-Weltmeisterschaft profitabel zu verscherbeln (siehe auch hier), wurden diese nun von Infantino kleinlaut zurückgezogen. Nach der europäischen UEFA hatte auch der für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik zuständige Kontinentalverband Concacaf diese Pläne abgelehnt und der persönliche Berater Infantinos hatte aus Kritik an diesen Plänen gekündigt. Auch wenn sie selbst eine profitable Vermarktung des Sports betreiben, ging ihnen dieses Vorhaben doch zu weit. Die UEFA drohte sogar, die WM gänzlich zu boykottieren. Die Forderung, dass einer der besten Kumpel des faschistischen US-Präsidenten Trump zurücktreten soll, wird lauter.