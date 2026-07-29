Landtagswahl Sachsen-Anhalt
Grüne werben mit Wassereis
Während die faschistische AfD droht, in Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl die Regierung zu übernehmen, fällt den Grünen nichts Besseres zum Wahlkampf ein, als Wassereis zu verteilen. So wurde die Grünen-Chefin Franziska Brantner in der Magdeburger Innenstadt im Wahlkampf dabei gesehen, wie sie den Menschen Wassereis in die Hand drückte. Was eine nette Idee in der Sommerhitze ist, lenkt allerdings von der faschistischen Gefahr der AfD völlig ab. Nötig ist eine antifaschistische Einheitsfront gegen die Gefahr einer faschistischen Regierungsübernahme im Bundesland. Dazu ist die MLPD selbstverständlich immer bereit und aktiver Teil dieser Einheitsfront.