Ich packe meinen Koffer ...

Dafür sollte im Koffer auch etwas Platz bleiben. Angesichts der verheerenden Waldbrände, die derzeit in Urlaubsgebieten in Frankreich und Spanien wüten, machen sich viele Menschen Sorgen und interessieren sich mehr als bisher für die Ursachen und Hintergründe. Da ist das Buch von Stefan Engel „Katastrophenalarm – was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur“ beziehungsweise die erweiterte Ausgabe „Die Umweltkatastrophe hat begonnen“ genau richtig. Das gibt es auch auf Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch und Farsi. Überhaupt hat der VNW Bücher und Schriften in zwölf Sprachen herausgegeben – einmalig in der deutschen Verlagslandschaft!



Wie findet man die Titel? Auf die Homepage des VNW gehen und oben rechts in die Suchfunktion „übersetzte Literatur“ eingeben. Den Button „übersetzte Literatur“ anklicken und schon ist man in der Übersicht.



Wenn man die „Reiseliteratur“ nicht kaufen kann oder möchte, gibt es sicher bei der örtlichen People-to-People-Agentur oder beim Sammelbesteller am Ort die Möglichkeit, Titel auf Kommission zu nehmen und bis zu einem verabredeten Zeitraum abzurechnen. Gute Erholung und viel Erfolg!

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