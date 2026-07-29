Rumänien
Landesweiter Streik im Gesundheitswesen
Tausende Beschäftigte im rumänischen Gesundheitswesen traten gestern in einen landesweiten Generalstreik, den ersten seit einem Jahrzehnt. Sie protestieren gegen ein geplantes Lohngesetz. Laut der Gewerkschaft Sanitas legten am Dienstag rund zwei Drittel der Beschäftigten in mehr als 400 Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf unbestimmte Zeit die Arbeit nieder; in der Folge wurden Operationen und nicht dringende Eingriffe ausgesetzt. Die Gewerkschaft fordert Änderungen an dem derzeit debattierten einheitlichen Lohngesetz, um sicherzustellen, dass die Einkommen der Beschäftigten nicht sinken und künftige Gehaltserhöhungen nicht gedeckelt werden. Die Gewerkschaft verweist auch auf den geschätzten Personalmangel von 30.000 Stellen.