In eigener Sache
Lebendige Berichte über Vorverkauf des neuen Buchs
Die Rote Fahne Redaktion möchte ab jetzt möglichst täglich Berichte, Korrespondenzen, Hinweise und Tipps zum ermäßigten Vorverkauf des neuen Buchs von Stefan Engel "Die Lehre von der Denkweise" veröffentlichen. Am wichtigsten sind dafür Erfahrungen und Argumente aus realen Gesprächen mit Leuten: Wie gelingt es, sie dafür zu gewinnen, überhaupt das neue Buch zu kaufen und es jetzt schon verbilligt zu bestellen? Was sind Gegenargumente oder Bedenken und wie kann man sie überzeugend widerlegen? Wir freuen uns auf zahlreiche - gerne auch ganz kurze - Erfahrungsberichte!