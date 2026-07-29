Lebendige Berichte über Vorverkauf des neuen Buchs

Laut Plänen der Fifa soll ein Teil der kommerziellen Rechte an den WM-Fußball-Turnieren an private Investoren verkauft und damit mehr als vier Milliarden Dollar eingenommen werden. Dafür ist die Gründung eines neuen Unternehmens geplant, unter dessen Dach künftige WM-Turniere organisiert werden. Private Investoren sollen zunächst 20 bis 30 Prozent der Anteile erwerben können. Insbesondere Personen aus dem Umfeld der US-Regierung sind in diese Pläne einbezogen, wie die „Financial Times“ berichtet. Demnach führe Technologieinvestor Joshua Kushner, dessen Bruder Jared mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet ist, Gespräche darüber, den Einstieg über seinen Fonds Thrive Eternal anzuführen. Bereits seit mehreren Monaten werden diese Investitionspläne vorbereitet und arbeitet die Fifa dafür mit der US-Investmentbank JP Morgan zusammen.