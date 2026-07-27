Lesegruppe zu „Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau!“

Als Einstieg hat sich unserer Erfahrung nach bewährt: Erwartungen der Teilnehmmerinnen und Teilnehmer reihum nennen, Erfahrungen aus bestehenden Lesegruppen zur Methode aufgreifen, Klappentext und Vorwort lesen, dann Inhaltsverzeichnis und den Aufbau des Buchs. Wir nehmen uns außerdem immer Zeit, eigene Erfahrungen mit dem Gelesenen zu durchdringen, uns den wissenschaftlichen Text zu erkämpfen. So gab es schon einige „Aha-Erlebnisse“: „Ich verstehe den kleinbürgerlichen Feminismus so: Er führt zu einer lähmenden Diskussion um das Individuum – das habe ich bei FFF schon erlebt: Plötzlich steht der Kauf der Bambuszahnbürste im Zentrum, statt den Kapitalismus in die Schusslinie zu nehmen!“

Kleines Aufatmen, als wir den ersten Abschnitt abgeschlossen haben „Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens als fundamentales Gesetz der Entwicklungsgeschichte der Menschheit“. Als Leiterin des Lesekreises stimme ich zu: „Dass das erstmal ein Brocken war, ist kein Wunder: immerhin geht es um nicht weniger als ein fundamentales Gesetz der Entwicklungsgeschichte der Menschheit.“ Daraufhin eine Teilnehmerin sehr glücklich: „Ich habe viele Freundinnen, die unzählige Frauenbücher lesen – da geht’s ständig um die Gefühle. Das Ergebnis ist, dass sie alle nach dem Lesen stinksauer sind: auf die Männer. Sie treten sie auf der Stelle und kommen nicht vorwärts.“

Hier im Buch "Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau" geht es dialektisch-materialistisch zu: Die gesellschaftlichen Grundlagen für die besondere Ausbeutung und Unterdrückung der Frau im Kapitalismus. Fundierte Kapitalismuskritik ist eine wichtige Grundlage zur Höherentwicklung des breit erwachenden Frauenbewusstseins.

Das Buch kann bestellt werden bei people-to-people.de, kostet auf deutsch 16,50 Euro, es ist aber auch in vielen anderen Sprachen erhältlich, unter anderem in Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch