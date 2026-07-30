Leserbrief zu: „Kein BAföG? Kein Drama! – Regierungskrise auf dem Rücken von Studierenden“

Auf diesen Artikel bezieht sich der hier dokumentierte Leserbrief:

Ich begrüße diesen grundsätzlichen Artikel und teile die Einschätzung, dass das Thema „ein Brennpunkt der aktuellen Regierungskrise an der sozialen Frage“ ist. Neu war für mich, dass das BAföG mit seiner Bedürftigkeitsprüfung des elterlichen oder partnerschaftlichen Einkommen die Verantwortung für das Studium auf die Einzelfamilie als Wirtschaftseinheit abwälzt.

Auch wenn diese Frage in diesem System nicht gelöst werden kann, kritisiere ich am Artikel, dass er die Seite des Reformkampfes als Schule des Klassenkampfs (soweit nicht gegen die Arbeiterklasse gerichtet) weglässt. Die Forderung der MLPD dazu heißt: „Erhöhung und Ausweitung der Ausbildungsförderung für Schüler und Studierende!“ (aus Wahlprogramm der MLPD zur Bundestagswahl 2025).

Falsch finde ich, dass die Ablehnung der Verschiebung der BaföG-Anpassung durch die Linkspartei mit der der SPD gleichgesetzt und als „Profilierung als sozialere und bessere Alternative zur Regierungskoalition“ abgekanzelt wird. Das erschwert eine Zusammenarbeit in verschiedenen Fragen mit der Linkspartei und ihren Wählern.