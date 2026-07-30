Lufthansa
Von wegen „Freiwilligenprogramm“ beim Arbeitsplatzabbau
Der deutsche Konzern Lufthansa betitelt den ersten Schwung seiner angekündigten Vernichtung von insgesamt 4.000 Arbeitsplätzen bis 2030 mit „New Ways“, also „Neue Wege“. Dieser „neue Weg“ besteht darin, dass bei der Kernmarke Lufthansa Airlines und in Zentralbereichen der Lufthansa AG sofort 550 Vollzeitstellen mit einem angeblichen „Freiwilligen“programm vernichtet werden sollen. Mit Freiwilligkeit haben diese Aufhebungsverträge, die Abfindungen oder bezahlte Freistellungen beinhalten, aber überhaupt nichts zu tun. Denn es kann sich dafür überhaupt nicht freiwillig gemeldet werden, sondern vorgesetzte Führungskräfte entscheiden, wer „freiwillig“ diesen Aufhebungsvertrag bekommt.