Mallorca
"Weniger Tourismus, mehr Leben" - Zehntausende protestieren
"Mallorca am Limit" - unter diesem Motto haben Zehntausende Menschen gegen die Auswirkungen des ausufernden Massentourismus auf Mallorca und insbesondere gegen den Ausverkauf der Insel und damit verbundener Wohnungsknappheit für die Bevölkerung demonstriert. Aufgerufen hat die Plattform "Weniger Tourismus, mehr Leben". "Wir Einheimischen müssen doch auch auf unserem Land leben können. Verkehr, Klimawandel, Abgase, verschwendete Ressourcen - mehr als genug Gründe, um auf die Straße zu gehen, zu sagen: 'Jetzt ist Schluss!'", so ein Teilnehmer der Demo¹. "Wir glauben, ein anderes Tourismusmodell ist möglich. Diese Überfüllung muss nicht sein. Uns ist Qualität wichtiger als Masse", erklärt eine weitere Mallorquinerin.