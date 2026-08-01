Australien
Melbourne: Kommunalbeschäftigte streiken für Lohnerhöhung
Mehr als 1.000 Beschäftigte der Kommunalverwaltungen von Hume, Maribyrnong, Hobsons Bay und fünf weiteren Bezirken im Großraum Melbourne versammelten sich am Donnerstag im Rahmen eines vierstündigen Streiks vor dem Landesparlament. Die Beschäftigten gehören der Gewerkschaft Australian Services Union (ASU) an. Die ASU fordert eine Lohnerhöhung von 10 Prozent im ersten Jahr und jeweils 4 Prozent in den Folgejahren. In den vergangenen Monaten haben sie bereits mehrere Arbeitskampfmaßnahmen ergriffen – darunter die Verweigerung der Müllabfuhr – und bereits im Mai und Juni gestreikt.