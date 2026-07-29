MLPD qualifizierte Extremhitze im Ergänzungsband zum "Katastrophenalarm ..." als tödliche Gefahr

Das Umweltbewusstsein unter den breiten Massen belebt sich unter diesen Eindrücken spürbar. Mithilfe der Analysen und Schlussfolgerungen des genannten Buchs der MLPD tragen wir dazu bei, dass es sich weiter festigt und länderübergreifend der gesellschaftsverändernde Umweltkampf vorankommt. Entweder stirbt der Kapitalismus oder Mutter Erde!

Im Kapitel "Extremhitze und -kälte als unmittelbare Bedrohung des menschlichen Lebens" (Seite 400 ff) wird dargelegt, dass extreme Hitzewellen laut eines Berichts der UN und des Roten Kreuzes von 2022 bereits in wenigen Jahrzehnten ganze Regionen der Erde wie die Sahelzone, das Horn von Afrika sowie Süd- und Südwestasien unbewohnbar machen.

"Es gibt eine Kaskade physiologischer Veränderungen. Irgendwann lässt sich das nicht mehr kompensieren. Der Körper versagt." So wird in dem Buchkapitel Lewis Hasley zitiert, Umweltphysiologe in London, der in einer Studie 2023 dargelegt hat, dass Temperaturen von 40 bis 50 Grad ein Limit für den ruhenden Menschen sind. Von Arbeiten in überhitzten Fabrikhallen und für Wasser anstehen in Krisenregionen der Welt noch ganz zu schweigen. Zehntausende Hitzetote gibt es schon jetzt auch in Europa, Alte, Kranke, ganz kleine Kinder hauptsächlich. In bürgerlichen Medien wurde diese Entwicklung bisher weitgehend verschwiegen.

Ab Seite 403 folgt das Kapitel über die ungezügelte Ausbreitung von Waldbränden.

Beide Kapitel lohnen die Lektüre - gerade jetzt.