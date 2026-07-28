Morgen früh Kundgebung in Neckarsulm: Es werden 4000 Kolleginnen und Kollegen erwartet

Viele Audi-Kolleginnen und -Kollegen und ihre Familien gehen dieses Jahr mit einem unguten Gefühl und Zukunftsängsten in die Betriebsferien. Deshalb ist es genau richtig, dass vor den Betriebsferien nochmal das Signal gesetzt wird, dass sich weder die Belegschaft noch die Region mit der Werksschließung abfinden werden. Das stärkt den Mut und die Kraft, die für die bevorstehenden Kämpfe gegen die Werksschließung noch benötigt werden.

Wir vom Widerstandskomitee unterstützen diese Aktion. Mit unserem Transparent werden wir die Solidarität von inzwischen 400 Unterzeichnern überbringen und für das Mitmachen im Widerstandskomitee werben.

Die Kundgebung wird am Mittwoch, dem 29.7. von 9 bis 10 Uhr vor Tor 6 stattfinden.

Ihr findet uns bei dem Transparent "Widerstandskomitee gegen die Werksschließung und Polizeigewalt bei Audi Neckarsulm - Ab 8. Juli Mitbestimmung durch Streik". Mit einer starken Beteiligung wollen wir ein Zeichen setzen, dass die Audi-Kolleginnen und -Kollegen nicht alleine in ihrem Kampf stehen und die Region hinter sich wissen.

Für das Widerstandskomitee:

Günter Kachel

Anmerkung der Redaktion:

Auch die Betriebsgruppe der MLPD unterstützt den Protest und setzt sich für gewerkschaftliche und selbständige Streiks gegen Arbeitsplatzvernichtung und geplante Werksschließung ein.