Mutter der "Kleinen weißen Friedenstaube" ist 100 geworden

„Kleine weiße Friedenstaube“

Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land;

allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohlbekannt.

Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es hier;

dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir.

Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal;

bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal.

Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück;

kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück.

In der DDR war es Bestandteil des Schulunterrichts. Ja, mehr noch: Meine Erinnerung, das Lied gehört und durch die kurzen, einprägsamen Verse mitgesungen zu haben, reicht in die ganz frühe Kindheit zurück.



Ob es den Menschen in den „alten“ Bundesländern überhaupt bekannt ist, kann ich nicht beurteilen. Wenn ich aber gerade auf Wikipedia lese, dass das Lied, das Bestandteil der Liederbücher des Verlags Volk und Wissen in der DDR war, nach der Übernahme des Verlags durch den Cornelsen Verlag in den Schulbüchern seit 1990 nicht mehr geführt wurde, wundert mich das überhaupt nicht.



Angeregt zum Text hat Erika Schirmer ein Plakat zum Pariser Weltfriedenskongress von 1949 mit der später als Friedenstaube weltberühmt gewordenen Zeichnung "La Colombe" von Pablo Picasso.



Ich bin Erika Schirmer dankbar für ihr Lied, obwohl in den vielen Jahrzehnten seit seiner Entstehung, in denen es, vor allem bis 1989 in der DDR, Tausende Male von ebenso vielen Menschen gesungen wurde, vielen wahrscheinlich der Name der Schöpferin desselben nicht bekannt ist. Es ist zu einem wahren Volkslied geworden, und ich denke, dass das auch Erika Schirmer besonders wichtig ist.