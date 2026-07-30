Rote Fahne Magazin
Nächstes Titelthema Bundesweiter Aktionstag am 21. September
Das am 14. August erscheinende Rote Fahne Magazin 17/2026 wird als Titelthema den Aktionstag am 21. September behandeln, zu dem die IG Metall vor allem die Automobilbelegschaften aufruft. Dieser Tag ist hervorragend geeignet, als bundesweiter Streiktag oder gar als Auftakt zu einer Streikwoche begangen zu werden. Dafür bitten wir um Zuschriften, Korrespondenzen und Meinungen, wie der Generalangriff der Konzerne und die Aktionen "Mitbestimmung durch Streik" am 8./9. Juli vor allem in Betrieben und Gewerkschaften ausgewertet werden. Aber auch dazu, wie die Mobilisierung für den 21. September läuft und welche Vorbereitungen und Überlegungen es dazu gibt.