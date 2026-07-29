Faschismus
NSU-Faschistin kommt mit extrem mildem Urteil davon
Die Rechtsentwicklung von Monopolen und Regierung mit der Gefahr des Faschismus zeigt sich auch mehr und mehr in Urteilen verschiedener deutscher Gerichte. So kam die Helferin der faschistischen Mörderband NSU, Susann E., beim Oberlandesgericht Dresden lediglich mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren davon, obwohl die Vorsitzende Richterin ihre Schuld an den Morden des NSU als erwiesen angesehen hat. Dass dieselbe Richterin die Namen der Opfer auch noch falsch aussprach, spricht Bände …