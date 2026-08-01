Kanada
Ontario: 900 Arbeiter in Spielcasinos im Streik
Rund 900 Arbeiter im Ajax Casino und im Pickering Casino Resort in der kanadischen Provinz Ontario sind in den Streik getreten, darunter Personal im Spielbereich, an den Kassen, in der Gastronomie und im Housekeeping sowie Busfahrer und Mitarbeiter in der Warenannahme und im Versand. Die Mitglieder der Gewerkschaft Unifor fordern 3 Dollar mehr die Stunde, eine Lohnangleichung an andere Casinos. Die Gewerkschaft fordert auch bessere Arbeitsbedingungen. Die streikenden Beschäftigten berichteten zudem, dass sie während ihrer Arbeit regelmäßig Beschimpfungen und Beleidigungen durch Gäste ausgesetzt seien.