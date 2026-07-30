Resolution an Mercedes-Benz Vorstand: Sofortige Auszahlung des T-Geldes!

Diese Woche wurde noch kurz vor der Blockpause (ganzer August) auf einer Versammlung im Rohbau mit 19 Stimmen dafür und eingen wenigen Enthaltungen eine Resolution an den Mercedes-Benz Vorstand verabschiedet.

"Wir verlangen, dass die 2021 in einer Tarifrunde erkämpfe Tarifsonderzahlung, genannt Trafo-Geld, von 18,4 Prozent des individuellen Monatsentgelts, sofort ausbezahlt wird!", heißt es darin. "Die Masse der Kolleginnen und Kollegen ist auf diese - bis zu 900 Euro Brutto - in den heutigen Zeiten direkt angewiesen! Wir, die Unterzeichner, möchten Herrn Ola Källanius und Britta Seeger sagen: Weder Ihre E-Mail noch ihre Videobotschaft vom 26. Juli haben uns überzeugt! ... Wir sagen: Jetzt reichts!"

Wir positionieren uns klar und akzeptieren keine Verschiebung der Auszahlung! Wir sehen es auch nicht ein, dass jetzt Mercedes Benz neun Monate Zeit hat bis Ende April 2027, uns an der Nase herumzuführen. Die Kollegen hatten noch viele Ergänzungen: "Wir fordern Zins und Zinseszins ein für die Verschiebung!", "Maschienen kühlen, aber uns unmeschlich schwitzen lassen, das geht so nicht weiter!", "Mercedes-Benz zahlt 300 Millionen dafür, dass sein Name auf einem voll klimatisierten Stadion in Atlanta steht, aber bei uns kann man nicht mal paar Millionen für unsere Gesundheit in Klima-Anlagen investieren?!", "Ich fordere den Rücktritt von Källanius und Seeger!"

Die Resolution ist so gestaltet, dass sie als Unterschriftenliste eingesetzt werden kann, womit schon begonnen wurde. Man kann die Datei direkt für sich am Standort einsetzen bzw. auch verändern.





Hier die Resolution mit Unterschriftenliste (Word)