Am frühen Morgen wurde Luftalarm in der Regionalhauptstadt Ryazan ausgelöst. Einwohner berichten, dass Explosionen schon vor den Sirenen zu hören gewesen seien. Mit der Aufhebung des Alarms gab die Regionalregierung bekannt: "Durch herabfallende Trümmerteile des Drohnenangriffs sind Brände in Industriegebieten entstanden". Parallel berichtete der Versandhandelsmonopolist "Wildberries", dass ihr Logistikzentrum "gemäß den Sicherheitsvorschriften evakuiert" wurde. Gleichzeitig wurde über die Sozialen Netzwerken den Anwohnern von der Regierung gedroht, "dass in der Region ein Verbot gilt, Fotos und Videos der Folgen terroristischer Anschläge in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Helfen Sie dem Feind nicht."

Das Logistikzentrum von Wildberries steht in Flammen, sechs Arbeiterinnen und Arbeiter mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.