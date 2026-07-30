Sangerhausen: Elbit muss draußen bleiben

Ein breites Bündnis in Sachsen-Anhalt ist aktiv und leistet unter der Bevölkerung Überzeugungsarbeit. Bis in bürgerliche Kreise reicht die Ablehnung der Ansiedlung. Unter dem englischen Begriff "Keep Elbit Out" hat das Bündnis jetzt unter anderem eine Homepage ins Netz gestellt.

Die MLPD Sachsen-Anhalt ist Teil des Bündnisses. Hier geht es zu der Homepage.

Für den 29. August wird eine Demonstration in Sangerhausen vorbereitet.