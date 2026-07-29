Umweltschutz schafft Arbeitsplätze! Konzerne vernichten Existenzen!

Der VW-Konzern will weltweit 100.000 Arbeitsplätze streichen und allein in Deutschland vier Werke schließen. Angriffe auf die Belegschaften auch bei Daimler, Stellantis (Opel), Ford. Kollegen, Familien und ganze Regionen müssen um ihre Existenz bangen. Die Umweltgewerkschaft solidarisiert sich ausdrücklich mit allen Autobelegschaften und ihrem Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz! Die Konzernführungen dürfen mit ihren Plänen zur Gewinnmaximierung nicht durchkommen. Für die Produktions- und Absatzkrise des Kapitalismus sind nicht wir Arbeiter verantwortlich!



An jedem Arbeitsplatz in der Automobilindustrie hängen sieben weitere Jobs bei Zulieferern und im Einzelhandel. Kein Werk darf dichtmachen, während Konzerne massenhaft Profite einstreichen. (VW: 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2025).



Technischer Fortschritt ermöglicht, die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen, bei kürzerer Arbeitszeit und vollem Lohnausgleich – statt Entlassungen! Und er ermöglicht zugleich den Wechsel hin zu Produkten, welche die Umwelt weniger belasten. Ob E-Autos und E-Busse, Eisenbahnen, E-Bikes, Wärmepumpen oder E-Speicher in Großserie – die Autobelegschaften können dies alles!



Die aktuellen Hitzewellen in Europa zeigen eigentlich jedem die Realität der Klimakrise. Nur die „Klimaskeptiker“ von der AfD, Trump & Co. leugnen das – weil sie eben die Profite der Konzerne schützen!



Jeder muss sich heute entscheiden: ENTWEDER weiter „Verbrenner verteidigen“ und die Natur bis zum Anschlag ausbeuten („Drill, baby, drill" / Trump) – ODER entschiedener Kampf um jeden Arbeitsplatz und für umweltverträgliche Produktion, zulasten der Konzernprofite!

Hier gibt es das komplette Flugblatt als PDF-Datei.