Sommercamp unter dem Motto: „Das Al-Awda-Krankenhaus wird leben!“ am Samstag gestartet

Am Samstag (25.07.) startete hier das Kinder- und Jugendsommercamp des Jugendverband REBELL und der Rotfüchse. Zwei Wochen kommen nun Groß und Klein aus ganz Deutschland zusammen. Es gibt Liederabende am Lagerfeuer, einen Tanzkurs, ein Sportfest, Camp-Kino, Ausflüge in die Region und mehrere Bautage, an denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer handwerkliches Geschick trainieren.

Alles selbstorganisiert! Das bedeutet: Alle packen mit an – kochen, spülen, putzen, planen Programm, setzen es um und üben, für ihre Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen.

Das Camp steht unter dem Motto: „Das Al-Awda-Krankenhaus wird leben!“. Es geht um den Wiederaufbau von Gesundheitsinfrastruktur in Palästina und darum, gegen den Völkermord und imperialistische Kriege weltweit zu kämpfen. Das Camp wird in mehreren Workshops an der praktischen Vorbereitung der Brigaden zum Wiederaufbau arbeiten!

Ein Highlight wird das Waldfest am 1.8. Die Bevölkerung aus der Umgebung ist herzlich eingeladen, bei buntem Programm, Live-Musik, Ständen und Aktionen für einen Tag/Nachmittag den Ferienpark und das Sommercamp kennenzulernen.