Der Start der Studiengruppe zur Lehre von der Denkweise in Gelsenkirchen-Horst ist am Dienstag, den 4. August, um 18.30 Uhr, im Raum "Sonnenschein" bei der Roten Fahne Redaktion im Willi-Dickhut-Haus, in der Schmalhorststraße 1c. Treffpunkt: Haupteingang.

Wie und warum war es möglich, dass sich ausnahmslos alle ehemals sozialistischen Länder wieder in kapitalistische Länder verwandelten? Kann Sozialismus funktionieren – oder sind die Menschen zu egoistisch dafür? Woher kommt der Widerspruch, dass immer mehr Menschen den Kapitalismus kritisieren – aber noch zu wenige Menschen tatsächlich für eine Gesellschaftsveränderung kämpfen? All diesen Fragen werden wir in der Studiengruppe auf den Grund gehen.



Wir lesen und studieren dazu mit Christiane Link in dem Buch „Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung“ von Stefan Engel. Es legt die Grundlagen für das Buch „Die Lehre von der Denkweise“ von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel, das im September als REVOLUTIONÄRER WEG 40 erscheinen wird. Die Studiengruppe ist selbstorganisiert. Sie finanziert gemeinsam die Raumkosten. Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, Rebellinnen, Rebellen und Interessierte sind herzlich eingeladen.

Mehr zum Buch "Die Lehre von der Denkweise" gibt es hier