Kenia
Streik legt staatliches Gesundheitswesen lahm
Landesweit befinden sich derzeit Pflegekräfte, Laborpersonal, Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens, Ernährungsberater, pharmazeutische und klinische Fachkräfte in Kenia im Streik. Die Arbeitskampfmaßnahmen der verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen begannen bereits am 20. Juli; am 28. Juli schlossen sich auch die Pflegekräfte in 22 Bezirken an und verstärkten damit eine wachsende Streikwelle, die den Betrieb in öffentlichen Krankenhäusern weitgehend lahmgelegt hat. Die Streikenden kämpfen für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.