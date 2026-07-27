Tel Aviv: Hunderte protestieren gegen Siedlergewalt in der Westbank

Am Samstag versammelten sich Hunderte Menschen in Tel Aviv, um gegen die Siedlergewalt und die israelische Militärherrschaft in den besetzten palästinensischen Gebieten zu protestieren. Organisiert wurde der Protest von der linken Partei Hadash und ihren Bündnispartnern. Die Protestgruppe „Mothers Against Violence“ (Mütter gegen Gewalt) warf der Polizei vor, Gewalt gegen Demonstranten angewendet zu haben – auch gegen die neun Personen, deren Festnahme bestätigt wurde. Nach Angaben lokaler Medien erklärte die israelische Polizei, die Demonstrationen seien nicht genehmigt gewesen und hätten begonnen, „die öffentliche Ordnung zu stören und die Straße zu blockieren“. Am Freitag waren in der Ortschaft Tal nahe Nablus vier Palästinenser erschossen worden, nachdem diese gegen das Eindringen von 30 Siedlern auf ihr Land Widerstand leisteten. Bei der Konfrontation kamen auch zwei Israelis ums Leben.