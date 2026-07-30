Thüringer Subbotnik-Wochenende am 15./16. August im Ferienpark

Von wann bis wann?

Anreise: Samstag, 15. August, bis 9.00 Uhr. Abreise: Sonntag, 16. August, ab 14 Uhr



Jeder nach seinen Fähigkeiten! Jeder kann einen Beitrag leisten, egal ob Facharbeiter oder Schüler.



Eine frühere Anreise einen Abend vorher zur Einweisung ist wünschenswert. Eventuelle spätere Anreisen bitte bei der Anmeldung angeben.

Ablauf Samstag:

9 Uhr bis 10 Uhr: Zimmer beziehen und Arbeitskleidung anziehen.



10 Uhr bis 18 Uhr: Subbotnikarbeit (mit ausreichend Pausen):

Ausbau der Versammlungshalle: Wir bauen die Trockenbauwände in der Küche fertig.

Baumpflege, Brennholz, Neuausstattung des Trockenlagers mit Schwerlastregalen.

Es werden auch immer Elektriker gesucht!



Ab 18.30 Uhr Abendessen und gemeinsame Abendgestaltung.

Ablauf Sonntag:

8.30 Uhr bis 12.30 Uhr: Fortsetzung der Arbeiten.



13 Uhr bis 13.45 Uhr kollektive Auswertung.

Im Anschluss Reinigung eurer Unterkünfte, Sanitäranlagen und Spülen vor der Abreise.

Kosten:

Tagessatz Subbotnik ist 12,50 Euro (reale Kosten 36 Euro + ggf. 5 Euro für Bettwäsche), Getränke extra, Spenden aller Art sind willkommen.



Anmeldung bis spätestens 12. August über thueringen@mlpd.de. Bitte gebt auch besondere Fähigkeiten an: Alter, Einschränkungen, Ernährungsbesonderheiten und Art der Unterkunft (Wohnmobil, Hütte, Appartement), damit wir auch kindgerechte Aufgaben vorbereiten können.