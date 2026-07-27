Tunesien
Tripoli: Tausende protestieren gegen Strommangel
Am Sonntag gingen in der libyschen Hauptstadt Tripoli tausende Menschen auf die Straßen und protestierten gegen viel zu hohe Strompreise und anhaltende Stromsperren. Im Laufe des Tages und der Nacht zum Montag kam es in weiten Gebieten von Tripoli und Umgebung zu Straßenblockaden. Der Protest richtet sich gegen die Regierung in Tripoli, der sie Korruption und Misswirtschaft. Es geht um gravierende Mängel in den Bereichen Strom, Wasser, Bildung und Gesundheitswesen sowie anhaltende Kraftstoff- und Liquiditätskrisen und Medikamentenengpässe - die Stromausfälle in Tripolis und anderen Gebieten dauern inzwischen bis zu zehn Stunden täglich an.