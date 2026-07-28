Tunesien
Tunis: Tausende fordern den Rücktritt von Präsident Saied
Am Samstag protestierten Tausende Tunesier in der Hauptstadt, hielten Schilder wie »Hau ab«, »Game over« und »Nur Kaïs ist noch glücklich« hoch und skandierten Parolen gegen den Präsidenten Saied. Der Protest erfolgte fünf Jahre nach dem Tag, an dem Saied das Parlament suspendiert und später aufgelöst hatte, um seither per Dekret zu regieren. Die Demonstranten prangerten sich verschlechternde Lebensbedingungen, demokratische Rückschritte und Misswirtschaft im Staat an. Aktuell kommt eine Hitzewelle mit vielen Bränden zu den Plagen dazu.